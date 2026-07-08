Morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni

LATINA (ITALPRESS) – La Corte d’Assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario di Satnam Singh, avvenuta nell’estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine.
Lovato, datore di lavoro del bracciante, portò Satnam Singh, gravemente ferito a un arto, davanti casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in un cassetta per la frutta invece di allarmare i soccorsi.
L’uomo morì nei giorni successivi: inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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