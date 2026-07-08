MILANO (ITALPRESS) – Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo da pochi minuti a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un capannone a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10.

L’alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell’incendio si nota a chilometri di distanza.

L’incendio ha colpito il Deposito Bartolini. Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Per ora resta non coinvolta dal rogo la palazzina uffici.

Le operazioni di soccorso sono molto complesse con cinque squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme. Non si registrano al momento persone coinvolte.

IL VIDEO

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).