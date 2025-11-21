Moricca (PagoPa) “Semplifichiamo il rapporto tra i cittadini e la Pa”

ROMA (ITALPRESS) - "PagoPa è la tech company incaricata dallo Stato di realizzare infrastrutture e soluzioni tecnologiche che semplifichino il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Il digitale è per noi la chiave per costruire una Pubblica amministrazione più trasparente, efficiente e capace di rispondere in tempo reale ai bisogni della società.", ha spiegato Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPa, in un'intervista alla Italpress. ads/mrv