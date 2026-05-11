Morelli “Infrastrutture 5.0 e partenariato pubblico-privato per lo sviluppo del Paese”

MILANO (ITALPRESS) – “Parlare di infrastrutture 5.0 significa aprire un mondo nuovo fatto di innovazione, nuove tecnologie e strumenti capaci di trasformare profondamente il settore delle costruzioni e dell’edilizia”. È il messaggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica Alessandro Morelli, intervenuto con un videomessaggio alla XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano dal titolo “Prospettive in bilico” in corso presso Assolombarda.

Nel suo intervento, Morelli ha sottolineato come il futuro delle infrastrutture passi attraverso l’integrazione tra innovazione tecnologica e sostenibilità economica: “Le tecnologie oggi disponibili, dal BIM alle nuove soluzioni digitali applicate all’edilizia, rappresentano un’opportunità straordinaria sia dal punto di vista costruttivo sia da quello progettuale”.

Secondo il sottosegretario, però, la trasformazione del comparto non può prescindere da un nuovo equilibrio tra pubblico e privato. “Il lavoro che stiamo portando avanti punta a rafforzare il partenariato pubblico-privato, sia attraverso la riforma del codice degli appalti sia nel confronto aperto con l’Unione Europea. Si tratta di una grande opportunità per creare un rapporto equilibrato e costruttivo: da un lato migliorare i servizi pubblici, dall’altro incentivare investimenti e crescita delle imprese”.

Morelli ha spiegato che il governo è impegnato in un dialogo con Bruxelles per definire regole che incentivino il coinvolgimento dei privati nelle grandi opere infrastrutturali: “Le fasi iniziali dei progetti, quelle ideative e progettuali, devono essere adeguatamente tutelate per favorire un maggiore interesse da parte degli investitori privati”.

Ampio spazio anche al tema della rigenerazione urbana e della certezza normativa. “Le costruzioni e l’edilizia possono svilupparsi solo se esistono regole chiare e interpretazioni certe. Per questo il Parlamento sta portando avanti il percorso sulla rigenerazione urbana, mentre il governo continua a investire risorse importanti sul piano casa e a lavorare con le amministrazioni locali sui temi urbanistici”.

Il sottosegretario ha quindi affrontato il tema delle difficoltà che stanno interessando Milano sul fronte urbanistico ed edilizio: “I problemi che hanno coinvolto l’amministrazione comunale sono ormai noti e servono ulteriori passi avanti per chiarire l’applicazione di norme che per decenni sono state considerate limpide e che oggi appaiono meno definite”.

Morelli ha ribadito l’impegno del governo a tutela di famiglie e imprese: “L’obiettivo è proteggere chi in buona fede ha investito i propri risparmi nell’acquisto di immobili o nello sviluppo di progetti che generano lavoro, investimenti e disponibilità abitativa”.

Infine, il sottosegretario ha confermato la disponibilità dell’esecutivo a collaborare con le amministrazioni locali per individuare soluzioni condivise: “Il rapporto con il Comune di Milano è aperto. Siamo pronti a lavorare insieme per risolvere problematiche che stanno causando danni rilevanti all’economia milanese e al settore edilizio”.

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