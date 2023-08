LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) -Gianni Morandi ha regalato uno spettacolo bellissimo, pieno di energia davanti a migliaia di persone che la scorsa notte erano presenti a Forti Manoel a Manoel Island, in Gzira. Morandi ha proseguito con la sua tournèe estivo “GoGiannigo” a Malta dove è stato accolto con grande benvenuto dopo quattro anni dall’ultimo concerto sull’Isola. Sullo sfondo della capitale, La Valletta, Gianni Morandi ha interpretato e cantato tra le sue migliori canzoni di tutti i tempi. Tra questi “Occhi di ragazza” e “Scende la pioggia” facendo ballare i presenti al ritmo delle sue canzoni. L’esibizione elettrizzante ha affascinato il pubblico e questo tour non ha fatto eccezione. Tutti i presenti hanno cantato insieme i suoi classici come “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” e “In ginocchio da te”.

Morandi ha anche interpretato la sua canzone iconica “Fatti mandare dalla mamma”, con una battuta prima di cantare, dove ha detto che immagina che quando Dio lo chiamerà, le televisioni e le telegiornali saranno in prima linea a trasmetterne brani di questa canzone. Durante il concerto non ha mancato di rendere omaggio al compianto Lucio Dalla, suo grande, cantando “Caruso”, molto apprezzata dal pubblico presente. Il concerto è stato organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Malta. Presenti al concerto il Presidente di Malta George Vella e l’Ambasciatore d’Italia a Malta Fabrizio Romano.

foto: xf3/Italpress

(ITALPRESS).