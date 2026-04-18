AGLIARI (ITALPRESS) – In occasione della 30 edizione di Monumenti Aperti, la sede della Presidenza della Regione Sardegna apre le sue porte ai cittadini. Villa Devoto, la Sala Giunta e il Parco dell’Autonomia saranno visitabili oggi e domani, insieme alla sede della Direzione generale della Protezione civile regionale di via Vittorio Veneto. “Villa Devoto non è mai stata soltanto un luogo della politica. In questi mesi ha accolto scolaresche, associazioni, istituzioni. Ogni volta emerge quanto sia importante che questi spazi appartengano davvero a chi vive questa terra. Perché è, e deve restare, la Casa dei sardi”, dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Monumenti Aperti, che ogni anno promuove la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e istituzionale. L’apertura della sede della Presidenza rappresenta un momento di incontro tra istituzioni e comunità, nel segno della trasparenza e della partecipazione. Accanto a Villa Devoto, apre anche la sede della Protezione civile regionale. I cittadini potranno visitare gli spazi operativi e conoscere da vicino il funzionamento del Sistema regionale di Protezione civile. Il personale accompagnerà i visitatori illustrando le attività di previsione, monitoraggio e gestione delle emergenze, offrendo uno sguardo diretto sul lavoro svolto ogni giorno per la sicurezza della comunità. “Monumenti Aperti è l’occasione per ribadire un principio semplice: le istituzioni sono dei cittadini. Aprire questi luoghi significa renderli accessibili e comprensibili”, aggiunge la presidente. “Sono felice che possiate entrare. Buona visita”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).