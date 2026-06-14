VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – La Turchia sbatte sul muro dell’Australia all’esordio ai Mondiali 2026. La formazione di Vincenzo Montella perde 2-0 contro gli aussie, nel match valido per la prima giornata del Girone D. Prova difensiva eccellente degli uomini di Popovic che, con un gol per tempo, confezionano un pesante successo contro i favoriti per il primo posto nel raggruppamento. La sblocca Irankunda (27′), che diventa il marcatore più giovane della storia dei Socceroos ai Mondiali, e la chiude Metcalfe al 75′, per un’Australia che sale a quota 3 punti e aggancia gli Stati Uniti. Ferme a zero Turchia e Paraguay, che si affronteranno in un vero e proprio dentro o fuori nella seconda giornata (20 giugno, ore 05.00 italiane). Sarà sfida, invece, per il primo posto tra Stati Uniti e Australia (19 giugno, ore 21.00).

Il copione del match è subito chiaro: Turchia a fare la partita e Australia chiusa tutta nella propria metà campo con due linee molto compatte. Gli uomini di Montella ci provano, prima con Guler e poi con Kadioglu, ma senza inquadrare lo specchio della porta. A colpire sono gli aussie in contropiede: lancio di Okon-Engstler, Irankunda si inserisce tra Demiral e Celik e porta avanti l’Australia al 27′. Arriva immediata la reazione della Turchia, che al 30′ colpisce un palo con Bardakci. Pochi spazi per Guler e compagni, che non riescono a pareggiare i conti entro l’intervallo.

In uscita dagli spogliatoi Montella manda dentro la stella della Juventus Yildiz, che con qualche spunto personale mette in difficoltà la retroguardia dell’Australia, ma la formazione di Popovic è organizzata e continua a rendersi pericolosa in ripartenza. Prima Bos e poi Souttar fanno tremare la Turchia, che impegna Beach con una punizione dai 25 metri di Arda Guler, ma non riesce a buttare giù il muro aussie. Come successo nel primo tempo, l’Australia sorprende la squadra di Montella in contropiede: palla persa a centrocampo tra Yildiz e Calhanoglu, Metcalfe raccoglie, va in percussione e batte Cakin con un bel sinistro sul primo palo per il 2-0 al 75′. Ci prova subito la Turchia, che non riesce ad accorciare le distanze con una conclusione centrale da pochi passi di Akturkoglu. Ci prova sempre su calcio da fermo l’undici di Montella, ma Beach risponde presente al tentativo di Calhanoglu dai 20 metri. Nell’assalto finale l’Australia non abbassa la guarda e completa una partita difensiva impeccabile mantenendo la porta di Beach inviolata.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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