Montecitorio a porte aperte, al via l’edizione di febbraio

ROMA (ITALPRESS) - La banda Musicale della Marina Militare, diretta dal maestro Gian Luca Cantarini, ha aperto l'edizione di febbraio di Montecitorio a porte aperte. Nel percorso di visita, oltre alle principali sale di rappresentanza, anche la mostra "Una vita da scienziata. I volti del progetto #100esperte", allestita nel Corridoio dei Busti e inaugurata nel contesto delle iniziative per la Settimana nazionale delle discipline STEM. In esposizione venti ritratti, e altrettante storie, di donne protagoniste delle scienze. In Aula si è esibito un quartetto d'archi dell'orchestra dell'Università Roma Tre, diretta dal maestro Valerio Vicari. (ITALPRESS). fonte video: Camera dei Deputati