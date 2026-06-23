ROMA (ITALPRESS) – In vista della Giornata Mondiale ONU contro la Droga e il Narcotraffico del 26 giugno, Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, ha visitato la Fondazione Villa Maraini (Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche).

Accolto dal fondatore Massimo Barra, dai vertici della struttura e dal Segretario Generale della Croce Rossa Italiana, Massimiliano Geoli, Mons. Fisichella ha approfondito il modello terapeutico della struttura e incontrato alcuni utenti in cura, ascoltandone le testimonianze. Nel suo saluto, Fisichella ha ringraziato gli operatori della struttura: “Ridate dignità e speranza a chi le ha perdute a causa della droga.” Poi rivolgendosi agli utenti in cura ha aggiunto: “Chiedere aiuto è un atto di coraggio. Qui troverete sempre qualcuno che crede nelle vostre possibilità e vi accompagna verso la libertà dalle illusioni della dipendenza. Ascoltando le vostre testimonianze ho sentito che avete anche di figli ecco, quindi c’è qualcuno poi che vuole vedervi come Papà e Mamma, di cui poter gioire e di cui potersi vantare e su cui fondare la propria vita”.

Il Segretario Generale della Croce Rossa Italiana, Massimiliano Geoli, ha dichiarato: “Qui a Villa Maraini si tocca con mano la concretezza del principio di Umanità, alimentando la speranza in un domani migliore per chi è afflitto da dipendenze patologiche. La Croce Rossa è orgogliosamente parte di tutto questo”.

“Tra pochi giorni ricorrerà la Giornata Mondiale ONU contro la Droga – ha ricordato Massimo Barra -. Villa Maraini opera 24 ore su 24 per accogliere, assistere e salvare vite sotto l’emblema della Croce Rossa. Il nostro impegno non si limita a chi si rivolge spontaneamente ai servizi, ma raggiunge anche chi vive la dipendenza in strada e non è ancora consapevole del proprio bisogno di aiuto, nel segno del principio di Umanità”.

– Foto ufficio stampa Villa MAraini –

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