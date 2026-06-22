I centri di Artemisia Lab aperti anche la domenica e nei giorni festivi

ROMA (ITALPRESS) – Garantire ai cittadini un accesso sempre più semplice, rapido e continuativo ai servizi sanitari. È questa la scelta che ha portato Artemisia Lab ad ampliare ulteriormente la propria disponibilità, assicurando l’apertura delle proprie strutture anche la domenica e nei giorni festivi.

“Una decisione – si legge nella nota – che comporta un significativo impegno organizzativo ed economico, ma che nasce da una precisa visione: mettere le esigenze dei pazienti al centro di ogni scelta. In un contesto in cui i ritmi di vita, gli impegni lavorativi e le necessità familiari rendono spesso difficile conciliare la tutela della salute con gli orari tradizionali, offrire servizi diagnostici e specialistici tutti i giorni della settimana rappresenta una risposta concreta ai bisogni della popolazione”.

Per Artemisia Lab la salute non può essere condizionata dal calendario. La possibilità di effettuare visite, esami diagnostici e prestazioni sanitarie anche la domenica significa ridurre i tempi di attesa, aumentare l’accessibilità alle cure e offrire un supporto tempestivo a chi necessita di assistenza.

“L’apertura sette giorni su sette – continua la nota – richiede investimenti, risorse e un importante sforzo organizzativo, ma riteniamo che la missione di una struttura sanitaria debba essere prima di tutto quella di garantire un servizio ai cittadini. La centralità del paziente viene prima di qualsiasi logica economica. Ogni scelta che compiamo parte da questo principio e mira a rendere la sanità sempre più vicina alle persone”.

Con questa iniziativa Artemisia Lab conferma il proprio impegno nel costruire un modello sanitario fondato su accessibilità, prossimità e qualità dell’assistenza, nella convinzione che la vera innovazione non sia soltanto tecnologica, ma consista anche nella capacità di adattare i servizi alle esigenze reali delle persone.

-Foto www.artemisiafondazione.it-

(ITALPRESS).