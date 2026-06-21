Esplosione in una palazzina del centro storico a Roma, un ferito

ROMA (ITALPRESS) – Un’esplosione a causa di una probabile fuga di gas si è verificata questa mattina in una palazzina in pieno centro storico a Roma, in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini. Sul posto gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre a vigili del fuoco e Polizia di Stato. Nell’esplosione è rimasto ferito un uomo, mentre gli altri occupanti l’edificio sono stati fatti evacuare per la messa in sicurezza.

– foto di repertorio IPA Agency –

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