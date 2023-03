ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – La Nazionale junior maschile di ginnastica artistica conquista la medaglia di bronzo a squadre nella 2ª edizione del campionato mondiale di categoria, che si è aperto oggi ad Antalya, in Turchia. Il team azzurro formato da Riccardo Villa della Pro Carate, Tommaso Brugnami della Giovanile Ancona, Manuel Berettera dell’Artistica Brescia e la riserva Lorenzo Tomei della Gymnastic Romagna Team sale sul terzo gradino del podio all’Antalya Gymnastics Hall con il totale sui sei attrezzi di 159.598 punti. Il Giappone si laurea campione del mondo, superando gli avversari e volando a quota 164.831, piazza d’onore per i pari età della Cina che chiudono con 161.229 punti. Gli azzurri guidati dal responsabile Nicola Costa bissano così il piazzamento ottenuto quattro anni fa nella prima edizione della rassegna iridata di Gyor 2019. L’Italbaby è stata eccezionale da una parte a restare concentrata nell’intero concorso generale, sfoderando prestazioni personali di assoluto livello, dall’altra a trovare ancora più forza dopo gli errori a cavallo con maniglie, gli unici due commessi su tutti gli attrezzi. Dopo aver aperto la competizione questa mattina nella prima suddivisione, la più complicata per i roster in gioco – vedi USA, Gran Bretagna, Germania e Corea – non è stato facile attendere tutta la giornata per vedere ripagati gli sforzi compiuti. C’è stato pure da combattere le offensive della Francia, dell’Armenia, del Brasile e dell’Egitto e alla fine gli azzurrini possono essere orgogliosi di aver battuto la maggior parte delle super potenze mondiali. L’Italia si conferma la prima forza europea nel 2022 con i successi all’Europeo di Monaco, agli EYOF di Banskà Bystrica e questo Mondiale turco. Al fischio finale è esplosa la festa della delegazione italiana, guidata dal vicepresidente vicario Valter Peroni, con i tecnici Corrado Corti, Fabrizio Marcotullio e Pietro Matias Bani, il giudice Flavio Mandich e l’ufficiale di gara Diego Lazzarich. Ma l’avventura dei ragazzi in questo Mundialito è appena iniziata. Infatti, grazie alle proprie prestazioni individuali Villa e Brugnami si giocheranno la finale All-Around tra i migliori 24 ginnasti, per la quale si era qualificato per classifica anche Berettera, rimasto però escluso per la regola dei due atleti a nazione. Il ginnasta della Pro Carate ha strappato il pass anche per le finali ad anelli e sbarra, mentre il talento della Giovanile Ancona tornerà in gara nelle final eight a corpo libero e volteggio. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta su Italia Team Tv, la OTT del CONI che ha raccontato i Giochi del Mediterraneo e gli Assoluti di artistica. Si inizierà venerdì 31 marzo alle 13.30 (ora italiana) con il concorso generale individuale e si proseguirà nel weekend con le sfide per attrezzo, in programma sabato 1° e domenica 2 aprile alle 14.00.

– foto ufficio stampa FGI –

(ITALPRESS).

