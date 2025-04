WUXI (CINA) (ITALPRESS) – L’Italia della spada maschile Under 20 è campione del mondo. L’oro a squadre griffato oggi da Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Marco Francesco Locatelli e Cristiano Sena chiude col botto il Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” degli azzurrini. È la decima medaglia della spedizione italiana in Cina, che vale il secondo posto nel Medagliere per Nazioni alle spalle degli Stati Uniti e la consacrazione di una “meglio gioventù” eccellente, capace d’arrivare in doppia cifra e di prendere medaglie in tutte le armi.

Sulle pedane del Taihu International Expo Center, è stata la giornata degli spadisti, capaci di far risuonare l’Inno di Mameli per la terza volta in questa kermesse iridata. Straordinario il percorso degli azzurrini. Superato in scioltezza il primo turno con la Svezia, sconfitta 45-29, l’Italia ha interpretato un ottimo ottavo di finale contro l’ostica Corea, superandola con il punteggio di 41-28. D’autorità pure il successo nei quarti sulla Francia, per 45-33, in un assalto sempre condotto dalla squadra guidata dal ct Dario Chiadò e dal referente Under 20 Francesco Leonardi.

Si è arrivati così alla semifinale contro l’Ungheria, un match durissimo in cui l’Italia si è trovata sotto anche di otto stoccate, ma non ha mai mollato, e nelle ultime quattro frazioni è riuscita in una rimonta clamorosa, un punticino per volta, sino ad arrivare al sorpasso e al verdetto di 45-43 che ha regalato al team azzurrino il pass per la finale contro il Canada. Nell’ultimo atto, gli spadisti italiani hanno mostrato la stessa compattezza e voglia di vincere, restando padroni dell’assalto in tutti i momenti decisivi e concludendo la loro gara-capolavoro con il punteggio di 45-37 che ha confermato l’Italia campione del mondo di specialità.

Una conferma per Matteo Galassi e Fabio Mastromarino, già oro a squadre un anno fa a Riyadh, e una prima volta invece per Marco Francesco Locatelli e Cristiano Sena. Un quartetto eccezionale. Ha invece concluso in 10^ posizione la squadra azzurrina di spada femminile. Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso, Giulia Paulis e Benedetta Madrignani hanno debuttato superando la Grecia per 45-30.

Negli ottavi la sfida con la Svizzera è stata combattuta fino all’ultimo, ma il tentativo di rimonta del team guidato in panchina dai maestri Mario Renzulli e Dago Tassinari non è andato a buon fine, e così sono state le elvetiche ad allungare nel finale e ad esultare per il risultato di 42-34. Dirottata nel tabellone dei piazzamenti, l’Italia delle spadiste ha continuato a onorare la competizione battendo Egitto (39-32) ed Estonia (45-27), prima di cedere al Canada (45-40) che ha così decretato il 10° posto delle azzurrine.

Grazie al trionfo degli spadisti, l’Italia guidata in Cina dal Capo delegazione Valentina Vezzali chiude così il Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” in doppia cifra, con ben 10 medaglie vinte in nove giorni, un ricco Mondiale giovanile: bilancio finale di 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Solo gli Stati Uniti, vincitori del medagliere, hanno fatto di più. Tutte le armi sono andate a medaglia e hanno conquistato un titolo a testa, e non c’è stato giorno in cui gli azzurrini non siano saliti sul podio. L’ennesima conferma della competitività, della forza e delle prospettive future della “meglio gioventù” della scherma italiana.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).