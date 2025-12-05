Mondiali 2026, sorteggiati i 12 gironi: in caso di qualificazione, Italia nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prende forma la Coppa del Mondo 2026, per la prima volta a 48 squadre, che si giocherà fra Canada, Messico e Stati Uniti l’estate prossima, dall’11 giugno al 19 luglio. Al “John F.Kennedy Center for the Performing Arts” di Washington sono stati sorteggiati i 12 gironi con le 42 nazionali qualificate e le sei “X” relative alle vincenti degli spareggi (4 europei e due intercontinentali). Domani sarà reso noto il calendario, che poi diventerà definitivo a marzo una volta conclusi i play-off.

In caso di qualificazione, l’Italia sarà inserita nel gruppo B con i padroni di casa del Canada, la Svizzera e il Qatar.

TUTTI I GIRONI COMPLETI

GIRONE A

Messico
Corea del Sud
Sudafrica
Vincente playoff Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda

GIRONE B

Canada
Svizzera
Qatar
Vincente playoff Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia

GIRONE C

Brasile
Marocco
Scozia
Haiti

GIRONE D

Stati Uniti
Australia
Paraguay
Vincente playoff europeo Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo

GIRONE E

Germania
Ecuador
Costa d’Avorio
Curacao

GIRONE F

Olanda
Giappone
Tunisia
Vincente playoff Ucraina/Svezia/Polonia/Albania

GIRONE G

Belgio
Iran
Egitto
Nuova Zelanda

GIRONE H

Spagna
Uruguay
Arabia Saudita
Capo Verde

GIRONE I

Francia
Senegal
Norvegia
Vincente playoff Bolivia/Suriname/Iraq

GIRONE J

Argentina
Austria
Algeria
Giordania

GIRONE K

Portogallo
Colombia
Uzbekistan
Vincente playoff RD Congo/Giamaica/Nuova Caledonia

GIRONE L

Inghilterra
Croazia
Panama
Ghana

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE