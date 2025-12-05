WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prende forma la Coppa del Mondo 2026, per la prima volta a 48 squadre, che si giocherà fra Canada, Messico e Stati Uniti l’estate prossima, dall’11 giugno al 19 luglio. Al “John F.Kennedy Center for the Performing Arts” di Washington sono stati sorteggiati i 12 gironi con le 42 nazionali qualificate e le sei “X” relative alle vincenti degli spareggi (4 europei e due intercontinentali). Domani sarà reso noto il calendario, che poi diventerà definitivo a marzo una volta conclusi i play-off.
In caso di qualificazione, l’Italia sarà inserita nel gruppo B con i padroni di casa del Canada, la Svizzera e il Qatar.
TUTTI I GIRONI COMPLETI
GIRONE A
Messico
Corea del Sud
Sudafrica
Vincente playoff Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda
GIRONE B
Canada
Svizzera
Qatar
Vincente playoff Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia
GIRONE C
Brasile
Marocco
Scozia
Haiti
GIRONE D
Stati Uniti
Australia
Paraguay
Vincente playoff europeo Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo
GIRONE E
Germania
Ecuador
Costa d’Avorio
Curacao
GIRONE F
Olanda
Giappone
Tunisia
Vincente playoff Ucraina/Svezia/Polonia/Albania
GIRONE G
Belgio
Iran
Egitto
Nuova Zelanda
GIRONE H
Spagna
Uruguay
Arabia Saudita
Capo Verde
GIRONE I
Francia
Senegal
Norvegia
Vincente playoff Bolivia/Suriname/Iraq
GIRONE J
Argentina
Austria
Algeria
Giordania
GIRONE K
Portogallo
Colombia
Uzbekistan
Vincente playoff RD Congo/Giamaica/Nuova Caledonia
GIRONE L
Inghilterra
Croazia
Panama
Ghana
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).