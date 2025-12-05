WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prende forma la Coppa del Mondo 2026, per la prima volta a 48 squadre, che si giocherà fra Canada, Messico e Stati Uniti l’estate prossima, dall’11 giugno al 19 luglio. Al “John F.Kennedy Center for the Performing Arts” di Washington sono stati sorteggiati i 12 gironi con le 42 nazionali qualificate e le sei “X” relative alle vincenti degli spareggi (4 europei e due intercontinentali). Domani sarà reso noto il calendario, che poi diventerà definitivo a marzo una volta conclusi i play-off.

In caso di qualificazione, l’Italia sarà inserita nel gruppo B con i padroni di casa del Canada, la Svizzera e il Qatar.

TUTTI I GIRONI COMPLETI

GIRONE A

Messico

Corea del Sud

Sudafrica

Vincente playoff Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda

GIRONE B

Canada

Svizzera

Qatar

Vincente playoff Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia

GIRONE C

Brasile

Marocco

Scozia

Haiti

GIRONE D

Stati Uniti

Australia

Paraguay

Vincente playoff europeo Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo

GIRONE E

Germania

Ecuador

Costa d’Avorio

Curacao

GIRONE F

Olanda

Giappone

Tunisia

Vincente playoff Ucraina/Svezia/Polonia/Albania

GIRONE G

Belgio

Iran

Egitto

Nuova Zelanda

GIRONE H

Spagna

Uruguay

Arabia Saudita

Capo Verde

GIRONE I

Francia

Senegal

Norvegia

Vincente playoff Bolivia/Suriname/Iraq

GIRONE J

Argentina

Austria

Algeria

Giordania

GIRONE K

Portogallo

Colombia

Uzbekistan

Vincente playoff RD Congo/Giamaica/Nuova Caledonia

GIRONE L

Inghilterra

Croazia

Panama

Ghana

