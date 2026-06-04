Roland Garros, Errani/Vavassori concedono il bis e trionfano nel doppio misto

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori, numeri uno del seeding, hanno vinto il torneo del doppio misto al Roland Garros. E’ il secondo successo di fila dopo quello dello scorso anno. In finale, la coppia azzurra ha battuto quella composta dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4.

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