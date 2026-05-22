Mondello, Cracolici “Cga è entrato in una materia non di sua competenza”

PALERMO (ITALPRESS) - "Le sentenze sono sentenze, io non la condivido: non mi ha convinto la procedura che il Cga ha seguito in questa storia, prima con una decisione monocratica e poi con un verdetto che accoglie un ricorso a tempo". Lo sottolinea il presidente della commissione Antimafia all'Ars Antonello Cracolici a margine dell'evento conclusivo di Palermo Città della Legalità, tenutosi al teatro Biondo. "Il ricorso per il provvedimento di revoca o era sbagliato o non lo era - prosegue Cracolici -. Il fatto che sia stato accolto a tempo dimostra che probabilmente il Cga è entrato in una materia che non era di sua competenza. Credo che questa vicenda avrà delle ripercussioni anche sulle modalità di gestione del diritto amministrativo in questa terra", conclude. xd8/col3/mca3