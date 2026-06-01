Mollicone “Proposta di legge bipartisan per istituire la Giornata Nazionale dei bambini il 1 giugno”

ROMA (ITALPRESS) – “L’infanzia costituisce il presente vivo, vibrante e il fondamento stesso della nostra comunità nazionale e della democrazia futura. Per questo ho depositato e aperto alla firma di tutti i gruppi una proposta di legge per istituire la Giornata Nazionale dei bambini il 1 giugno. Auspichiamo un perimetro di sottoscrizione ampio e plurale”. Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Federico Mollicone.

“Con questa iniziativa legislativa intendiamo colmare un vuoto istituzionale nel nostro ordinamento, accogliendo appieno l’appello lanciato da CulturaItaliae con Angelo Argento e condiviso con Andrea Iacomini, Presidente di Bambini Italiae. Vogliamo che il 1° giugno diventi una grande giornata nazionale fatta di scuole aperte, arte, gioco e tutela dei diritti. Avvieremo l’iter non appena sarà assegnata”, prosegue.

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