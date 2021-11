CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Dopo le grandi città finalmente anche gli abitanti dei comuni della provincia di Campobasso potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare a una velocità mai raggiunta prima, cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. Open Fiber sta infatti realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni di abitazioni in tutta Italia.

A Baranello l’azienda ha realizzato una nuova rete estesa complessivamente per oltre 19 chilometri che in totale vede al momento oltre 1241 unità immobiliari connesse attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7mila comuni in tutta Italia.”Grazie alle conferenze di servizi e alla preziosa collaborazione della Regione Molise e degli uffici comunali il piano nelle province umbre è avanzato in maniera spedita per quanto riguarda la permissistica e il riutilizzo dell’infrastruttura esistente in modo da evitare disagi per i cittadini” si legge nella nota.

(ITALPRESS).