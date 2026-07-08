Modifiche su acquisto e revoca Cittadinanza, via libera della Camera alla dichiarazione di urgenza della proposta di legge della Lega

ROMA (ITALPRESS) – Via libera da parte dell’Aula della Camera alla dichiarazione di urgenza della proposta di legge, presentata dalla Lega, con ‘modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della Cittadinanza‘. I voti favorevoli sono stati 148, quelli contrari 99 e gli astenuti 2.

“Bene così! Altri parlano, la Lega fa”. Così su X il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini.

– foto IPA Agency –

(ITAPRESS).