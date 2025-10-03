Mobilità green, italiani più attenti ma ancora legati all’auto

ROMA (ITALPRESS) - Otto italiani su dieci ritengono importante spostarsi con forme di mobilità alternativa, e quasi il 40% vede nell’auto elettrica il mezzo del futuro. Ma la realtà racconta altro: oltre tre quarti della popolazione continua a muoversi soprattutto in automobile, segno che il percorso verso scelte più sostenibili è ancora lungo. È il segno di un cambiamento ancora lento, ma che trova slancio in iniziative come Urban Award 2025, il premio che dal 2017 valorizza i Comuni capaci di innovare con progetti di ciclabilità, trasporto integrato e mobilità dolce. Secondo l’ultima indagine sull’indice della mobilità sostenibile, il livello in Italia si attesta al 66%, con dati più alti tra giovani, donne e residenti nei grandi centri urbani. In crescita anche l’uso del trasporto ferroviario, scelto abitualmente dal 30% degli italiani: quasi la metà valuta positivamente l’integrazione con altri mezzi, anche se restano richieste infrastrutture migliori, biglietti unificati e una rete più accessibile. Le ragioni che spingono verso un cambiamento sono chiare: salute, tutela dell’ambiente e qualità della vita. Ma secondo i cittadini, incentivi più incisivi e un trasporto pubblico più capillare restano le condizioni fondamentali per trasformare davvero queste intenzioni in nuove abitudini quotidiane. mgg/gtr/col