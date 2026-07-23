Mobilità elettrica, in Europa la rete cresce più delle auto

ROMA (ITALPRESS) - Sono 1,1 milioni le colonnine di ricarica pubbliche presenti oggi nell’Unione europea, un numero cinque volte superiore rispetto al 2020. Un dato che fotografa la forte crescita delle infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica e che, secondo l’analisi di Transport & Environment, consente all’Europa di raggiungere gli obiettivi fissati per accompagnare la diffusione dei veicoli a batteria. Tutti i Paesi dell’Unione stanno infatti adeguando la rete di ricarica pubblica al numero di auto elettriche in circolazione. La maggior parte degli Stati membri ha inoltre rispettato il target europeo che prevede punti di ricarica rapida ogni 60 chilometri lungo le principali direttrici stradali. La crescita delle infrastrutture arriva in vista dell’aumento previsto delle vendite di auto elettriche nel 2025 e nel 2026 e, secondo la ricerca, dimostra che gli obiettivi europei sulla ricarica stanno sostenendo la transizione verso la mobilità a zero emissioni. La normativa europea stabilisce che ogni Stato membro disponga di almeno 1,3 kilowatt di capacità di ricarica pubblica per ogni veicolo elettrico a batteria presente nel proprio parco circolante. Entro la fine di marzo 2026, tutti i Paesi dell’UE, ad eccezione di Malta, avrebbero raggiunto una capacità adeguata al numero di veicoli elettrici presenti sulle strade. /gtr