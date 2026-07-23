Tg Sport – 23/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale: vertice Figc a Milano in attesa del nuovo Ct - Juventus: clima di tensione alla Continassa - Inter e Milan: prolungamenti per Bisseck e Camarda, nodo Leao - Roma e Napoli: emergenza esterni per Gasperini, Allegri cerca un difensore - F1: febbre da pass per Monza - Tennis: Alcaraz torna a Cincinnati - Volley: Italia in semifinale di VNL, affronterà il Brasile - Malagò, Maldini e Leonardo tra progetti e nuovo ct: "Chiamati i migliori al mondo" azn