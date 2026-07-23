Aeroporti, a Fiumicino nuovo centro direzionale “Open”

ROMA (ITALPRESS) - Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato “Open – FCO Smart Workplace”, nuovo centro direzionale all’avanguardia realizzato nell’area di fronte al Terminal 1 del “Leonardo da Vinci”. La nuova infrastruttura andrà a rafforzare ulteriormente il ruolo dello scalo, confermato miglior aeroporto europeo per l’ottava volta dal 2018, come hub integrato, sostenibile e al servizio di un importante sistema produttivo e occupazionale composto da compagnie aeree, imprese, professionisti e operatori. Il nuovo centro, con una superficie complessiva di 16.000 metri quadrati, è in grado di ospitare fino a 600 persone in 70 uffici e 35 sale meeting, e diventerà l’headquarter degli uffici di diversi vettori – tra cui ITA Airways, Emirates, American Airlines, Alaska Air, Delta e Air Canada – oltre che di società di handling e rent-a-car operativi nello scalo. f04/mgg/azn