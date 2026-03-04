MILANO (ITALPRESS) – Stannah Italia, in collaborazione con mUp Research, ha condotto una ricerca per indagare il futuro della mobilità domestica delle persone over 64. La ricerca sfata lo stereotipo dell’anziano sedentario e poco propenso all’innovazione, rivelando invece una generazione dinamica, animata da un forte desiderio di vitalità e autonomia, che si esprime nella socialità fuori casa e in una crescente attenzione alla qualità dell’abitare.

I contenuti della ricerca sono stati resi noti in occasione della presentazione da parte di Stannah di un nuovo montascale, Joya, “l’ultima frontiera del design ad alta tecnologia”, pensata, si legge in una nota “per rivoluzionare il futuro della mobilità verticale. Joya nasce proprio dall’idea di superare lo stigma legato al tradizionale montascale, spesso percepito come medicale, invasivo nell’abitazione o come un limite per chi lo utilizza”.

Per i Longennials il montascale è percepito oggi come un elemento d’arredo e per questo motivo deve essere elegante e curato nel dettaglio. Il 33,9% degli intervistati predilige uno stile moderno, il 20,4% attribuisce importanza a materiali raffinati, mentre il 45,3% apprezza colori neutri, facilmente integrabili negli ambienti domestici. Infine, il 39,4% ritiene che il montascale debba essere personalizzabile in base all’arredamento.

Proseguendo con l’analisi della ricerca realizzata con mUp Research, i dati emersi raccontano una terza età attiva e curiosa, che esige leggerezza e benessere, a prescindere dall’età. Per i Longennials, l’abitazione diventa quindi lo spazio in cui esprimere pienamente la propria personalità, vivendo ogni ambiente senza limiti e raccontandosi attraverso l’estetica dell’arredamento. Il 73% degli intervistati si definisce “molto” o “abbastanza attivo” (appena il 7,6% si identifica come del tutto sedentario) e il desiderio di autonomia e libertà emerge anche dalla scarsa consapevolezza che i 64+ mostrano nelle situazioni di mobilità limitata: solo lo 0,5% dichiara di aver bisogno di assistenza, a fronte del 6,1% dei caregiver, che risultano invece più inclini a riconoscere e segnalare il reale problema motorio.

Al contempo, però, la ricerca evidenzia come la vitalità percepita dai Longennials cambia quando in casa è presente una scala interna che collega i diversi livelli. In questo caso, testa e cuore devono confrontarsi con un ostacolo reale nella quotidianità: le scale. Il 49,8% del campione dichiara infatti difficoltà nell’utilizzo delle scale (11,7% “sempre”, 38,1% “a volte”). Ad ogni modo, l’impedimento risulta sottostimato dall’anziano (75,8% riferisce nessuna difficoltà) rispetto alla valutazione dei caregiver (41,6%). Emerge quindi il ritratto di una generazione vitale e autonoma che però deve fare i conti con un problema che mina la libertà di movimento. Ecco perchè il 41% del campione si dichiara interessato all’acquisto di un montascale.

L’età anagrafica spesso non coincide necessariamente con il ritiro dalla vita produttiva e sociale; si evidenzia che più di un quarto degli intervistati, corrispondente al 26,4%, svolge ancora attività retribuita o di volontariato. Inoltre, tre senior su quattro (75,3%) coltivano almeno un hobby, e il 45,9% frequenta regolarmente momenti di socialità strutturata (circoli, gruppi, uscite di gruppo), segnale di un interesse ancora vivo verso passioni personali che risultano occasioni per allenare la mente, mantenere la manualità, stringere nuove relazioni e continuare a sentirsi protagonisti del proprio tempo.

“Dal 1867, in Stannah lavoriamo per migliorare la vita delle persone, mettendo al centro innovazione, design, sicurezza e tecnologia. Crediamo che il vero benessere nasca dalla libertà di esprimersi e di muoversi senza limiti. E’ per questo che, da sempre, ci impegniamo a offrire soluzioni personalizzate e funzionali, pensate per vivere appieno e con leggerezza, senza mai rinunciare alla sicurezza”, ha dichiarato Cinzia Di Michele, General Manager di Stannah Italia. “Oggi, con Joya, apriamo un nuovo capitolo: un montascale pensato per accompagnare tutti verso una nuova libertà di movimento, all’insegna del comfort e del design. Grazie a Joya, la casa resta un luogo sicuro senza rinunciare all’estetica: uno spazio che continua a esprimere bellezza, benessere e la serenità di sentirsi davvero a casa”.

