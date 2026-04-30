Mit, Garofalo e Di Sarcina commissari straordinari per 60 giorni delle Autorità di Sistema portuale di Ancona e Catania

ROMA (ITALPRESS) – Per garantire la piena operatività e la continuità amministrativa delle Autorità di Sistema portuale, sono stati nominati commissari straordinari, per un periodo di 60 giorni, i presidenti uscenti Vincenzo Garofalo e Francesco Di Sarcina. Lo rende noto il Mit. In particolare, Vincenzo Garofalo assumerà l’incarico di commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, mentre Francesco Di Sarcina sarà commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. La scelta consente di assicurare una gestione ordinata e senza interruzioni delle attività in corso, valorizzando il lavoro già avviato e mantenendo un presidio stabile sui principali dossier strategici per lo sviluppo dei porti e dei territori di riferimento.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre avviato l’iter per la nomina del nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, chiedendo l’intesa ai governatori di Marche e Abruzzo sul nome di Mirko Carloni.

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