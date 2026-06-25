Mit “Adottate disposizioni per garantire continuità al Mose”

ROMA (ITALPRESS) – Con decreto in data 24 giugno 2026, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – a seguito del decreto ministeriale di piena operatività dell’Autorità per la laguna, varato a febbraio 2026 – ha adottato “specifiche disposizioni per garantire la continuità amministrativa della Convenzione in essere con il Consorzio Venezia Nuova (CVN) e assicurare la regolare esecuzione di tutti gli interventi e la liquidazione delle relative risorse finanziarie”. Lo riporta il Mit.

Il decreto integra il precedente provvedimento e consente al Provveditorato alle Opere Pubbliche di proseguire nella gestione amministrativa e nei pagamenti con CVN nella fase transitoria, fino al definitivo trasferimento di tali fondi all’Autorità. Contestualmente, si chiarisce che “l’Autorità, subentrando nella titolarità della concessione, assicurerà – sempre per il tramite di CVN – tutti gli interventi necessari per la gestione e la manutenzione conservativa del MOSE”.

Viene così “garantita la continuità tecnico-amministrativa dell’infrastruttura, con tutela sia dei sollevamenti sia dei livelli occupazionali”. Il decreto, già regolarmente registrato dagli organi di controllo, nasce dalla “piena collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e consente un’efficace interazione tra quanto già sottoscritto e finanziato per il completamento del MOSE e la continuità della sua gestione e manutenzione, affidata all’Autorità”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).