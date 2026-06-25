Mit “Adottate disposizioni per garantire continuità al Mose”

IPA17638543 - 07 July 2018, Italy, Venedig: Ships are sailing along part of the MO.S.E. barrage project in the Porto di Lido area of Venice. Again and again Venice is under water and the sea level continues to rise. The completion of the expensive barrier system originally estimated at around five and a half billion to protect Venice from water flooding has been delayed time and again. Photo: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB

ROMA (ITALPRESS) – Con decreto in data 24 giugno 2026, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – a seguito del decreto ministeriale di piena operatività dell’Autorità per la laguna, varato a febbraio 2026 – ha adottato “specifiche disposizioni per garantire la continuità amministrativa della Convenzione in essere con il Consorzio Venezia Nuova (CVN) e assicurare la regolare esecuzione di tutti gli interventi e la liquidazione delle relative risorse finanziarie”. Lo riporta il Mit.

Il decreto integra il precedente provvedimento e consente al Provveditorato alle Opere Pubbliche di proseguire nella gestione amministrativa e nei pagamenti con CVN nella fase transitoria, fino al definitivo trasferimento di tali fondi all’Autorità. Contestualmente, si chiarisce che “l’Autorità, subentrando nella titolarità della concessione, assicurerà – sempre per il tramite di CVN – tutti gli interventi necessari per la gestione e la manutenzione conservativa del MOSE”.

Viene così “garantita la continuità tecnico-amministrativa dell’infrastruttura, con tutela sia dei sollevamenti sia dei livelli occupazionali”. Il decreto, già regolarmente registrato dagli organi di controllo, nasce dalla “piena collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e consente un’efficace interazione tra quanto già sottoscritto e finanziato per il completamento del MOSE e la continuità della sua gestione e manutenzione, affidata all’Autorità”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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