Il “Marco Polo” di Venezia premiato da ACI Europe come Best Airport, Stefani: “Riconoscimento alle nostre capacità”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Congratulazioni al Gruppo Save, al presidente Enrico Marchi, all’amministratore delegato Monica Scarpa e a tutte le professionalità che ogni giorno contribuiscono alla crescita e al successo dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, cui ieri sera è stato conferito il prestigioso Best Airport Award da ACI Europe nella categoria riservata agli scali con un traffico compreso tra i 10 e i 25 milioni di passeggeri annui”. Così il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, commentando il riconoscimento conferito all’aeroporto di Venezia nel corso della 36^ assemblea generale e congresso annuale di ACI Europe a Praga.

“Si tratta di uno dei più autorevoli premi a livello europeo nel settore aeroportuale, assegnato agli scali che si distinguono per qualità dei servizi, efficienza gestionale, innovazione e attenzione agli aspetti ambientali e di governance. Il fatto che Venezia sia stata individuata come modello di riferimento internazionale rappresenta un risultato di straordinario valore per il sistema aeroportuale veneto, che ha appena affrontato con successo la sfida delle Olimpiadi e Paralimpiadi”, aggiunge.

“La gestione dei flussi straordinari collegati all’evento, l’implementazione di nuove procedure operative, l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione, hanno consentito allo scalo veneziano di consolidare standard di eccellenza riconosciuti oggi a livello europeo. Questo premio conferma come la competitività non si misuri soltanto nella crescita del traffico o delle connessioni, ma anche nella capacità di costruire modelli gestionali avanzati che portano a miglioramenti duraturi. Il premio conferito al Marco Polo dimostra che il Veneto sa distinguersi nelle sfide internazionali più importanti. Al Gruppo Save il nostro ringraziamento per aver contribuito, attraverso questo importante risultato, a rafforzare ulteriormente l’immagine di eccellenza della nostra terra in un contesto internazionale”, conclude Stefani.

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