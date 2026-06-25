Fs, incontro Salvini-Donnarumma: l’Ad verso le dimissioni

ROMA (ITALPRESS) – Incontro questa mattina tra il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, e l’Ad di Fs Stefano Donnarumma. Il ministro – secondo quanto si apprende da fonti del Mit – ha espresso soddisfazione per i target Pnrr raggiunti che vedono Fs vicina al traguardo dei 25 miliardi e per l’enorme sforzo dell’azienda nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese del 2025. Salvini ha inoltre evidenziato l’importanza del volume degli investimenti negli ultimi due anni e il ritorno all’utile per 30 milioni nell’ultimo bilancio dell’azienda. Il lavoro svolto in questi due anni segna un forte avanzamento del Piano Strategico con focus sui cantieri programmati in quest’estate e nei prossimi mesi.

Salvini ha ringraziato l’Ad per il lavoro svolto e gli oltre 90 mila dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi – aggiungono le fonti – concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell’azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall’interno. Nei prossimi giorni l’AD Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni.

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