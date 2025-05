Missile Houthi colpisce l’area dell’aeroporto di Ben Gurion

ROMA (ITALPRESS) – Una persona è rimasta leggermente ferita da un missile Houthi lanciato contro l’aeroporto Ben Gurion in Israele. I primi soccorritori hanno ricevuto segnalazioni di almeno una persona leggermente ferita a seguito dell’attacco missilistico Houthi all’aeroporto Ben Gurion. La persona sarebbe rimasta ferita in uno dei parcheggi dell’aeroporto.

Il missile Houthi, che le IDF affermano di aver tentato di intercettare, ha colpito un boschetto adiacente a una strada di accesso, all’interno del perimetro dell’aeroporto. Un missile balistico lanciato dagli Houthi apparentemente impatta nella zona dell’aeroporto Ben Gurion.

Il missile balistico lanciato dagli Houthi, appoggiati dall’Iran, in Yemen poco tempo fa apparentemente ha impattato nella zona dell’aeroporto Ben Gurion. Le IDF affermano di aver sparato intercettori contro il missile Houthi e stanno indagando sull’impatto all’aeroporto.

L’aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv ha riaperto lo spazio aereo dopo aver temporaneamente sospeso decolli e atterraggi in seguito al lancio di un missile balistico lanciato dallo Yemen. Lo ha annunciato l’Autorità aeroportuale israeliana in un comunicato. “L’aeroporto Ben Gurion è aperto. Decolli e atterraggi sono tornati alla normalità”, fa sapere l’Autorità. Lo spazio aereo è rimasto chiuso per circa un’ora.

