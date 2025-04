Minnesota batte Lakers, Magic e Bucks al primo successo

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutte sul 2-1. Gara-3 delle tre gare valide per il primo turno dei play-off Nba giocate nella notte, dà lo stesso verdetto per quel che riguarda il risultato delle rispettive serie. Fattore campo decisivo in ognuno dei tre parquet. A Minneapolis i Timberwolves battono 116-104 i Lakers e si portano sul 2-1, trascinati da Jaden McDaniels, Anthony Edwards e Julius Randle.

Il primo mette a referto 30 punti e 5 rimbalzi, il secondo (decisivo nel finale) 29 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist, il terzo 22 punti e 5 rimbalzi. In più dalla panchina arrivano gli 11 punti di Naz Reid e i 10 di Donte DeVincenzo. Tanta carne al fuoco per mettere ko i Lakers nonostante i 38 punti e 10 rimbalzi di LeBron James, mentre Luka Doncic, non al top, deve ‘accontentarsi’ di 17 punti, 7 rimbalzi e 8 assist.

Meglio di lui in termini di punti Austin Reaves che chiude a quota 20, aggiungendo 7 rimbalzi e 4 assist. Minnesota vince e si porta sul 2-1. Accorciano le distanze i Magic. Orlando vince (95-93) gara-3 contro i campioni in carica dei Celtics, puntando sulla solidità di un impianto difensivo che porta risultati anche contro Jayson Tatum e compagni.

Al rientro dopo aver saltato gara-2 la stella di Boston dimostra di star bene e fa registrare al suo attivo 36 punti e 9 rimbalzi, mentre Jaylen Brown si ferma a 19 e Derrick White ne mette a referto 16. I Celtics pagano l’assenza di Jrue Holiday per un problema muscolare e Orlando sfrutta il fattore campo, puntando sui due pilastri del team: Franz Wagner e Paolo Banchero.

Il primo chiude con 32 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, l’italo-americano con 29 punti e 6 rimbalzi. In più c’è la doppia doppia da 10 punti e 12 rimbalzi di Wendell Carter Jr e i Magic possono festeggiare la prima vittoria in una serie ora sul 2-1 per i campioni in carica. Più o meno stessa situazione a Milwaukee dove i Bucks battono 117-101 Indiana e si portano sull’1-2.

Un ottimo terzo quarto permette ai padroni di casa di piegare i Pacers e come sempre il grande trascinatore è Giannis Antetokounmpo con i suoi 37 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, ma è strepitoso anche Gary Trent Jr, anche lui a referto con 37 punti. Ai Pacers non bastano i 28 punti di Pascal Siakam, i 18 di Aaron Nesmiyth, nè la doppia doppia da 14 punti e 10 assist (7 i rimbalzi) di Tyrese Haliburton. Vincono i Bucks e la notte Nba si chiude all’insegna dell’equilibrio di tre serie play-off tutte sul 2-1.

