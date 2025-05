Il ministro della Difesa Crosetto incontra il Segretario Generale dell’Onu Guterres

BERLINO (ITALPRESS) – “Importante incontro con il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres. Abbiamo condiviso la forte preoccupazione per le principali crisi in corso, tra cui Gaza, Sahel e l’importanza di avere efficaci strumenti per contenimento crisi. L’Italia, primo Paese occidentale e tra i primi in assoluto per numero di truppe che partecipano alle missioni di peacekeeping, auspica ruolo più incisivo e determinante delle #UN per crisi internazionali, con un approccio calibrato in funzione delle situazioni e crisi in atto. Da Segretario Generale, che ha condiviso nostra visione su ruolo per il Peacekeeping, è giunto grande apprezzamento per lavoro svolto dai nostri militari. Su Ucraina rimane necessità di garantire diritto internazionale. L’impegno italiano resta massimo, anche in termini di risorse finanziarie, per incrementare sicurezza, stabilità e credibilità delle missioni ONU”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, su X, in merito alla riunione Ministeriale delle Nazioni Unite sul Peacekeeping, a Berlino.

