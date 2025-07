Il Ministero della Salute di Malta ha emesso un’allerta rossa per caldo estremo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Ministero della Salute di Malta ha emesso un’allerta per caldo estremo in vista di un’ondata di calore che interesserà l’isola a partire da oggi, con temperature percepite che potrebbero raggiungere i 42°C. Anche l’Ufficio Meteorologico ha diramato un’allerta rossa, segnalando che il picco di calore è previsto per martedì e venerdì, con temperature ancora pericolosamente elevate mercoledì e giovedì.

Le temperature percepite dovrebbero variare tra i 41°C e i 42°C. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a prendere precauzioni immediate, in particolare per le fasce vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie. Si consiglia ai residenti di restare al chiuso nelle ore più calde, bere molta acqua e evitare l’esposizione diretta al sole.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).