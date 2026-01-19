Ministero degli esteri egiziano “Consultazioni con funzionari italiani sulla Libia”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS)- L’ambasciatore Basil Salah, assistente del ministro degli Esteri egiziano e direttore della sezione sulla Libia, ha ricevuto oggi Maurizio Greganti, Direttore Centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente della Farnesina, e la delegazione al seguito, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia al Cairo Agostino Palese, nell’ambito delle consultazioni bilaterali periodiche tra Italia ed Egitto sulla Libia. Lo riferisce un comunicato del Ministero degli Esteri egiziano, sottolineando che durante l’incontro sono stati esaminati gli sviluppi della situazione in Libia e le modalità di sostegno agli sforzi volti a una soluzione globale e sostenibile della crisi. I colloqui hanno inoltre approfondito le possibilità di rilanciare il processo politico sotto l’egida delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione che apra la strada alle elezioni presidenziali e parlamentari nel più breve tempo possibile, garantendo al contempo l’unità, la sovranità e l’integrità delle istituzioni nazionali della Libia.

Sempre secondo la nota egiziana, le due parti hanno sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra attori regionali e internazionali per unificare le posizioni a sostegno della stabilità in Libia e per affrontare le sfide che la crisi impone ai paesi della regione. È stato ribadito il rifiuto di qualsiasi intervento esterno che possa alimentare il conflitto o compromettere il percorso di risoluzione, oltre alla necessità di garantire l’uscita di tutti i combattenti e mercenari stranieri dal territorio libico, in conformità con le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. Inoltre, le due parti hanno confermato l’importanza di cooperare con i paesi vicini, nel rispetto del diritto internazionale, per delimitare i confini marittimi in modo trasparente ed equo.

