Home Video News Economia Miniere turistiche, un nuovo trenino elettrico nel sito Raibl di Cave del...
Miniere turistiche, un nuovo trenino elettrico nel sito Raibl di Cave del Predil
TARVISIO (ITALPRESS) - Taglio del nastro al Parco internazionale geominerario di Raibl, a Cave del Predil, Tarvisio, dove è stato inaugurato il nuovo trenino elettrico per le visite all’interno di una delle ex miniere di piombo e zinco più importanti d’Europa. Il nuovo trenino raggiunge una velocità di 7 km orari ed è stato zincato a caldo per prevenire la corrosione: pesa 4 tonnellate e le sedute, originali, sono state restaurate. fsc/gtr