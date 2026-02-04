Miniere turistiche, un nuovo trenino elettrico nel sito Raibl di Cave del Predil

TARVISIO (ITALPRESS) - Taglio del nastro al Parco internazionale geominerario di Raibl, a Cave del Predil, Tarvisio, dove è stato inaugurato il nuovo trenino elettrico per le visite all’interno di una delle ex miniere di piombo e zinco più importanti d’Europa. Il nuovo trenino raggiunge una velocità di 7 km orari ed è stato zincato a caldo per prevenire la corrosione: pesa 4 tonnellate e le sedute, originali, sono state restaurate. fsc/gtr