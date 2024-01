PALERMO (ITALPRESS) – “Che il Presidente Schifani sia il commissario con poteri speciali per la costruzione dei termovalorizzatori mi pare sia una cosa naturale che tutti abbiamo chiesto al ministro Pichetto. Così come mi sembra scontato il ruolo fondamentale dell’assessore Di Mauro in tema di gestione dei rifiuti. Il tema non sono i nomi ma fare presto, sulla questione rifiuti siamo in colossale ritardo e la Sicilia ha bisogno di essere messa nelle condizioni di costruire gli impianti in tempi ragionevoli per uscire finalmente dall’eterna fase emergenziale che porta a discariche piene e rifiuti per strada”. Lo ha dichiarato all’Italpress Nino Minardo (Lega).

Sulla possibilità di andare al voto il 9 giugno per le nuove province Minardo dice:”Vedremo, di certo è necessario che si esca dal limbo in cui sono state cacciate le province nel 2013 con una riforma disastrosa che ha fatto rimanere le spese e sparire i servizi”. Minardo ha parlato anche degli ttacchi al sindaco di Palermo da parte di esponenti della Lega:“Il fuoco amico sul sindaco Roberto Lagalla è incomprensibile e non c’è bisogno che sia io a ricordare che eventuali risentimenti o lotte interne ai partiti vanno discusse nelle sedi opportune perchè ai cittadini non interessano. Bene ha fatto il commissario regionale Annalisa Tardino a richiamare alla disciplina di partito e alla lealtà della coalizione”.

– Foto – ufficio stampa Minardo –

