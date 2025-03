Minardo “Serve più cyber defense nella formazione militare”

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere negli istituti e nelle scuole di formazione militare l’inserimento di corsi di formazione e di attività di insegnamento in materia di cyber defence e sicurezza informatica. E’ questo l’obiettivo della risoluzione approvata nell’ultimo Ufficio di presidenza della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e annunciata oggi dal presidente della IV Commissione Nino Minardo. “La rapida evoluzione delle minacce cibernetiche – spiega Minardo – impone un costante aggiornamento dei programmi formativi militari, rendendo la sicurezza informatica non solo una disciplina tecnica, ma un tema trasversale che deve permeare l’intera formazione. L’intento è di rafforzare la diffusione di una cultura cibernetica soprattutto nelle nuove generazioni nella convinzione che l’introduzione di un programma strutturato di cyber defence, che comprenda l’insegnamento delle basi della sicurezza informatica, la protezione dei dati personali e la gestione responsabile delle tecnologie, costituirebbe un investimento per il futuro della nostra nazione, partendo proprio dalla formazione del personale delle Forze Armate”.

Per il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio “non si tratta di aggiungere una o più materie ai programmi di formazione militare ma di impiegare risorse ed investimenti al fine di sviluppare programmi di studio mirati e corsi specializzati sulla cyber defence finalizzati ad una formazione diffusa e permanente che consenta al personale delle Forze Armate di acquisire competenze ormai indispensabili per la sicurezza nazionale e che abilitino anche ad affrontare le sfide dello sviluppo di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e la computazione quantistica”, conclude.

