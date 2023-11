NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne, domiciliato a Portici, gravemente indiziato del reato di stalking, ai danni della sua ex compagna di 34 anni di Ercolano, in provincia di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale partenopeo.

Le indagini condotte dalla Tenenza Carabinieri di Ercolano, coordinate dalla Procura di Napoli, IV sezione indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, hanno consentito agli investigatori di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che in più occasioni avrebbe minacciato la donna di morte nonchè di sfigurarla con l’acido: “Devi essere mia e di nessun altro”, “Ti sfiguro”; ingenerando timore nella vittima per la sua incolumità personale, arrivando a pedinarla nelle ore notturne e a provocare danni alla sua auto.

– immagine ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

