Minacce e vessazioni contro una pizzeria rivale, 5 arresti a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Blitz della Polizia di Stato a Cagliari, che ha arrestato 5 persone nell’ambito di un’indagine su un’attività del Corso Vittorio Emanuele. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è culminata nell’esecuzione delle misure di custodia cautelare per le ipotesi di reato di atti persecutori, incendio doloso, concorrenza sleale e traffico di sostanze stupefacenti.

L’indagine della Squadra Mobile è stata avviata a seguito di alcuni episodi di violenza e minaccia ai danni dei titolari delle attività commerciali nella zona centrale di Cagliari. Un grave episodio di aggressione ai danni del gestore di una pizzeria, ha rappresentato il punto di partenza per l’attività investigativa che ha rivelato una serie di atti persecutori e intimidatori posti in essere dai principali indagati, soci e dipendenti di un’altra pizzeria. Lo scopo era quello di danneggiare il libero esercizio dell’attività commerciale dei vicini concorrenti, nel tentativo di indurli a cessare l’esercizio della propria attività commerciale. Gli elementi raccolti hanno consentito di accertare le presunte responsabilità dirette degli indagati nella realizzazione di una moltitudine di atti prevaricatori, ma anche di individuarli quali mandanti di gravi episodi incendiari tra cui l’incendio doloso di 3 autovetture appartenenti alle vittime.

Secondo gli inquirenti, il modus operandi era quello tipico della criminalità organizzata, il tutto accompagnato da un fiorente traffico di sostanze stupefacenti attraverso le consegne a domicilio. Il Gip ha disposto la custodia in carcere per i due principali indagati, tre provvedimenti coercitivi degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di dimora per uno degli indagati.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

