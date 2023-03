Minà, Carlucci “Uomo straordinario per cultura, umanità, empatia”

"Era un uomo straordinario per cultura, umanità, per empatia. Le cose che ci ha regalato e che oggi fanno parte delle teche, sono tutte delle dichiarazioni di amore al suo mestiere, perché lui si definiva un cronista che andava in giro a consumarsi le scarpe. Era vero". Così Milly Carlucci che ha reso omaggio a Gianni Minà in camera ardente in Campidoglio. xl5/mgg/gtr