ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al viceministro Valentino Valentini, ha incontrato a Palazzo Piacentini il ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie del Regno dell’Arabia Saudita, Bandar Ibrahim Alkhorayef. Al centro del colloquio la volontà di rafforzare ulteriormente le sinergie commercial e la partnership tecnologica e industriale tra i due Paesi nei settori strategici, promuovendo la collaborazione tra istituzioni e investitori, come accaduto già nel settembre 2023 durante il Forum italo-saudita sugli investimenti. Focus sui temi già avviati durante la visita di Urso a Riyad nel novembre 2023 e, in particolare, sull’impegno dei due Paesi nel settore minerario e nella filiera dell’approvvigionamento e della lavorazione delle materie prime critiche, che rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo delle imprese, chiamate a centrare gli obiettivi di decarbonizzazione. A tal riguardo, nel corso dell’incontro, si è deciso di istituire un apposito gruppo di lavoro bilaterale con il compito di presentare ai due governi proposte concrete di cooperazione. “Esistono grandi complementarietà e interessi comuni tra Italia e Arabia Saudita, impegnate entrambe a raggiungere l’autonomia nel settore delle materie prime critiche -ha sottolineato il ministro Urso – a tal fine possiamo collaborare, non solo nella condivisione di best practice, ma anche per esplorare l’opportunità di partnership e investimenti nel settore estrattivo. Una strategia che potrebbe aprire nuove porte e rafforzare ancora di più le relazioni bilaterali”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Mimit