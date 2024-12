NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Milwaukee e Oklahoma City sono le prime due semifinaliste della Nba Cup. I Bucks eguagliano il risultato della passata stagione, battendo 114-109 al Fiserv Forum una Orlando decimata dagli infortuni. Giannis Antentokounmpo (37 punti) e Damian Lillard (28 punti di cui 9 nell’ultimo minuto) mettono il timbro, trascinando Milwaukee alla seconda semifinale consecutiva: prossimo ostacolo la vincente del quarto fra New York Knicks e Atlanta Hawks. I Magic, anche se privi dei vari Banchero, Isaac e Franz Wagner, se la sono giocata fino all’ultimo con Jalen Suggs (32 punti) che manca la tripla prima del possibile sorpasso a 12 secondi dalla sirena e poi quella del potenziale pareggio a 9”1 dalla fine, con Lillard e Antentokounmpo che chiudono così i conti dalla lunetta. Dall’altra parte del tabellone, volano in semifinale i Thunder – affronteranno a Las Vegas una fra Golden State e Houston – che piegano 118-104 Dallas trascinati da Shai Gilgeous-Alexander (39 punti), Jalen Williams (18 punti) e Isaiah Hartenstein (10 punti e 13 rimbalzi). Decisivo anche il lavoro in difesa per limitare Luka Doncic (lo sloveno chiuderà con 16 punti e 5/15 dal campo), con Marshall e Thompson (19 punti a testa) che non sono sufficienti ai Mavericks per contrastare OKC, soprattutto nel terzo quarto (33-19 il parziale). Troppe anche le palle perse, 19, convertite dai Thunder in 36 punti.

– foto Ipa Agency –

