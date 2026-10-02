Millennial e boomer, il paradosso generazionale sulla salute

ROMA (ITALPRESS) - L’80% dei Millennial ritiene che sia necessario porre le basi per un buon invecchiamento entro i 40 anni, contro il 55% dei Boomer. Eppure, negli ultimi dodici mesi, i 30-45enni dichiarano di essersi occupati meno regolarmente di alimentazione, attività fisica, sonno, allenamento della mente e, soprattutto, controlli preventivi e screening. È il paradosso generazionale fotografato dall’indagine realizzata da Elma Research in occasione del decimo congresso nazionale di Fondazione Onda ETS, “La crescita delle cronicità in un mondo che invecchia: differenze di genere”. Ne parla Francesca Merzagora, presidente della fondazione. sat/gtr/col