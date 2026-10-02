Fontana “In Lombardia turismo culturale in grande crescita”

MILANO (ITALPRESS) - "La nostra cultura sta vivendo un bel periodo, è stata riscoperta dai nostri cittadini e dal mondo: il turismo culturale sta aumentando in maniera sostanziale". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di Futura 2026, al teatro alla Scala di Milano. sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Regione Lombardia)