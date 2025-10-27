Milei vince le elezioni di metà mandato in Argentina con oltre il 40% dei voti

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Successo per Javier Milei, che in Argentina ha vinto le elezioni legislative di metà mandato per rinnovare il Congresso con il 40,8% dei voti. Contrariamente a quanto atteso, Milei ha festeggiato un successo di misura anche nella provincia di Buenos Aires, dove solo due mesi prima, alle elezioni per i legislatori provinciali, aveva perso contro il peronismo con oltre 14 punti percentuali di scarto. La Libertad Avanza (partito del presidente argentino) ha vinto nettamente anche in grandi province come Cordoba, Mendoza, Entre Rios e Santa Fe.

“Oggi il popolo ha deciso di lasciarsi alle spalle 100 anni di decadenza; oggi inizia la costruzione di una grande Argentina – ha commentato Milei, che ha ringraziato i suoi ministri e ha poi invitato a unire le forze con l’opposizione. “Dal 10 dicembre avremo 101 deputati invece di 37. E al Senato passeremo da sei a 20 senatori. Dal 10 dicembre avremo il Congresso più riformista della storia argentina”, ha continuato.

Si complimenta con Milei Donald Trump, grande sostenitore del presidente argentino: “GRANDE VITTORIA in Argentina per Javier Milei, uno splendido candidato appoggiato da Trump! Ci sta facendo fare bella figura. Congratulazioni Javier!”, scrive il presidente americano su Truth.

