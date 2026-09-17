Milano, un Tir sfonda il guard rail e rimane sospeso: autista salvato dai Vigili del Fuoco

MILANO (ITALPRESS) – Alle cinque di stamane un TIR all’altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, ha sfondato il guard rail rimanendo sospeso nel vuoto ad una altezza di cinque metri. Le operazioni dei vigili del fuoco, molto complesse, sono terminate con quattro mezzi impegnati. Illeso l’autista che è stato tratto in salvo. Sulle cause lavorano polizia stradale e locale.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

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