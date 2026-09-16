Guidesi “Con questi costi dell’energia la Lombardia si ferma”

MILANO (ITALPRESS) – “Il costo dell’energia continua ad essere a livelli insostenibili. Non possiamo permetterci un nuovo freno alla produzione, agli investimenti e ai consumi in Lombardia. Con questi costi la Lombardia si ferma. Questa è una priorità, perché siamo di fronte a un’emergenza. Le strategie di medio-lungo periodo sono indispensabili, ma oggi servono decisioni immediate. Se vogliamo difendere la competitività del nostro sistema produttivo e il potere d’acquisto delle famiglie, non possiamo più rimandare”. Interviene duramente l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.

“La situazione di partenza – ha spiegato – è già più critica rispetto ai sovracosti che avevamo registrato cinque anni fa. Oggi le imprese rischiano di vedere erodere la propria marginalità e, di conseguenza, di ridurre o fermare la produzione. Allo stesso tempo, le famiglie continuano ad essere costrette a limitare i consumi per riuscire a sostenere il costo delle bollette. È una situazione che non possiamo permetterci”.

“Le soluzioni infrastrutturali, attraverso un mix di fonti energetiche, – sottolinea Guidesi – sono certamente necessarie e rappresentano la strada per costruire una maggiore autonomia e competitività nel medio-lungo periodo. Ma oggi serve intervenire subito”.

L’assessore si appella così all’Europa e al Governo: “Ci sono almeno tre interventi immediati sui quali gli enti sovraregionali devono lavorare: maggiore trasparenza nella formazione e nel calcolo del prezzo dell’energia, limiti normativi alla speculazione finanziaria che incide sui prezzi e un price cap che permetta di contenere gli effetti di dinamiche che nulla hanno a che vedere con i costi reali di produzione”.

“Da tempo – ricorda – chiediamo di intervenire sulla gestione della risorsa idroelettrica. In Lombardia abbiamo dimostrato che è possibile mettere allo stesso tavolo produttori ed energivori e trovare soluzioni concrete, come avvenuto con il lavoro avviato insieme all’assessore Sertori e al presidente Fontana. Su questo abbiamo avanzato proposte precise, ma continuiamo a non essere ascoltati”. “Oggi la priorità assoluta è una sola: affrontare questa situazione come una vera emergenza energetica. La Lombardia, che rappresenta una parte fondamentale della capacità produttiva italiana ed europea, rischia il fermo delle produzioni e una forte limitazione dei consumi. Non possiamo aspettare”, conclude l’assessore lombardo delle imprese. “In cinque anni lo scenario geopolitico è profondamente peggiorato, ma l’Unione Europea non ha ancora costruito una risposta immediata e strutturale al problema. Il mercato europeo dell’energia continua a essere esposto alla speculazione finanziaria e non dispone ancora degli anticorpi necessari per proteggere imprese e famiglie”.

– Foto Regione Lombardia –

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