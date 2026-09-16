Rabbino della comunità ebraica di Milano aggredito da tre sconosciuti alla fermata dell’autobus

MILANO (ITALPRESS) – Un rabbino della comunità ebraica è stato aggredito questo pomeriggio in piazzale Bande Nere, a Milano. L’aggressione, da parte di tre sconosciuti, alla fermata dell’autobus. In un primo tempo sarebbe stato offeso, quindi fatto cadere a terra a spintoni. La Polizia ha rintracciato i tre che sono stati identificati.

LA RUSSA “INQUIETANTE AGGRESSIONE A RABBINO”

“È molto grave quanto avvenuto oggi a Milano e denunciato dal presidente della Comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi. L’aggressione violenta ai danni di un rabbino, colpito con calci e pugni, insultato e umiliato mentre si trovava alla fermata di un autobus, rappresenta un episodio inquietante che non può essere sottovalutato. Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al rabbino aggredito e alla Comunità ebraica di Milano. La violenza e l’odio antisemita non possono trovare spazio nella nostra società e devono essere contrastati con fermezza, attraverso l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle responsabilità. In attesa che le indagini chiariscano dinamica e movente dell’aggressione, è necessario non lasciare spazio all’intolleranza e alla violenza, riaffermando con forza i valori di rispetto, convivenza e libertà che sono alla base della nostra democrazia”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

– foto IPA Agency –

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