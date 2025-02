Milano, un arresto per bancarotta fraudolenta. Sequestri per 5 milioni

Milano, un arresto per bancarotta fraudolenta. Sequestri per 5 milioni

MILANO (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza cautelare personale in carcere a carico di un imprenditore originario di Carpi (MO), iscritto all'AlRE e residente in Romania, nonché il sequestro preventivo delle somme di denaro per l'importo di 5.403.106 Euro.(ITALPRESS) trl/gsl