MILANO (ITALPRESS) – Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione della licenza per 7 giorni per la conduzione del “Bar Gelateria Celentano”, in via Madre Picco 8 a Milano, e la sospensione delle licenze per 15 giorni al “Bar Lessona”, in via Lessona 1 a Milano e al “Bar Tavola Fredda” in via Firenze 50 a Sesto San Giovanni. Questa mattina, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione della licenza per 7 giorni al proprietario del “Bar Gelateria Celentano”, in quanto, a seguito di controlli svolti negli ultimi mesi è risultato essere frequentato da persone pregiudicate per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso marzo, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato un controllo all’interno del locale identificando, tra gli altri, due avventori con precedenti penali e di polizia. Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, notificato questa mattina al titolare del “Bar Tavola Fredda”, dai poliziotti del Commissariato di Sesto San Giovanni, scaturisce dal fatto che lo scorso marzo, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti presso l’esercizio a seguito di una violenta lite all’interno del locale tra due avventori in forte stato di alterazione; uno di essi ha cercato di colpire le Forze dell’Ordine con dei cocci di bottiglia infranti. Entrambi i litiganti, pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonchè per violazioni in tema di immigrazione clandestina. Inoltre, lo scorso agosto, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore che poco prima aveva ceduto una dose di cocaina a un avventore del bar. Per quanto riguarda il “Bar Lessona”, la sospensione della licenza per 15 giorni, notificata ieri pomeriggio dal Commissariato Quarto Oggiaro, si è resa necessaria in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti dalla Polizia di Stato negli ultimi mesi, il locale è risultato essere frequentato da numerosi clienti pregiudicati. In particolare, lo scorso marzo, gli agenti della Polizia di Stato, unitamente ad un’unità cinofila della Polizia Locale di Milano, hanno identificato, tra gli altri, cinque clienti del bar con precedenti penali e di polizia di cui tre trovati in possesso di hashish, motivo per il quale sono stati sanzionati amministrativamente. Inoltre, nello stesso mese sono stati identificati quattordici avventori con precedenti penali e di polizia di cui due di essi sanzionati amministrativamente per l’uso personale di hashish. (ITALPRESS).

Photo Credits: Polizia di Stato di Milano