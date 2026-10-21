Milano, Salvini “In arrivo 500 militari, nulla resterà impunito”

MILANO (ITALPRESS) - "Avremo a brevissimo a Milano 500 parà addestrati che hanno avuto anche esperienza all'estero per garantire la sicurezza dei milanesi e delle persone per bene". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine della riunione del Comitato provinciale di sicurezza e ordine pubblico svoltasi nella Prefettura di Milano. "Il messaggio che deve arrivare nelle case e nelle scuole - ha aggiunto Salvini -, perché la gran parte di quelli che hanno devastato e saccheggiato sono minorenni, è che nulla resterà impunito".(ITALPRESS) xu9/trl/gsl